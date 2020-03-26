Средняя зарплата аграриев в Ростовской области в 2019 году выросла на 8%

Posted 26 марта 2020, 10:50
Published 26 марта 2020, 10:50
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Так, по сравнению с 2018 годом средняя зарплата аграриев выросла в регионе на 8,4%. По данным Рачаловского, по итогам прошлого года объем производства продукции сельского хозяйства составил 303,1 миллиарда рублей, что на 5,4% выше, чем годом ранее.
Напомним, что средняя заработная плата в Ростовской области по полному кругу предприятий в 2019 году составила 33,4 тысячи рублей.
Ранее также сообщалось, что в марте в регионе долги по зарплате перед местными жителями увеличились на 1,5%. На начало месяца работодатели были должны персоналу 41,2 миллиона рублей.