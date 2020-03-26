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Posted 26 марта 2020, 10:50

Published 26 марта 2020, 10:50

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Средняя зарплата аграриев в Ростовской области в 2019 году выросла на 8%

26 марта 2020, 10:50
В Ростовской области среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила по итогам 2019 года в среднем 31,3 тысячи рублей, говорится в отчете регионального министра сельского хозяйства Константина Рачаловского.

Так, по сравнению с 2018 годом средняя зарплата аграриев выросла в регионе на 8,4%. По данным Рачаловского, по итогам прошлого года объем производства продукции сельского хозяйства составил 303,1 миллиарда рублей, что на 5,4% выше, чем годом ранее.

Напомним, что средняя заработная плата в Ростовской области по полному кругу предприятий в 2019 году составила 33,4 тысячи рублей.

Ранее также сообщалось, что в марте в регионе долги по зарплате перед местными жителями увеличились на 1,5%. На начало месяца работодатели были должны персоналу 41,2 миллиона рублей.

#Экономика#Новости
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