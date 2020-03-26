Средняя зарплата аграриев в Ростовской области в 2019 году выросла на 8%

Так, по сравнению с 2018 годом средняя зарплата аграриев выросла в регионе на 8,4%. По данным Рачаловского, по итогам прошлого года объем производства продукции сельского хозяйства составил 303,1 миллиарда рублей, что на 5,4% выше, чем годом ранее.