Беременность и коронавирус: как вести себя будущим мамам?

На текущий момент нет доказательств того, что беременные более чувствительны к новому коронавирусу. То есть у женщины в положении риск заразиться не выше, чем у других людей. Поэтому меры профилактики следует соблюдать наравне со всеми.Также в мире пока не зафиксировано случаев смерти беременных женщин от коронавируса. Так что паниковать не следует.
Эксперты утверждают, что случаев заражения ребёнка через околоплодные воды, кровь или молоко не зарегистрировано, так что пока беспокоиться не о чем. Важно следить за пульсом и температурой новорождённых, так как они уже дышат самостоятельно и контактируют с окружающим миром.
Беременным нужно часто мыть руки, не прикасаться к лицу и носить медицинскую маску. Если нет возможности приобрести готовую, то рекомендуется изготовить её самостоятельно. То же самое касается кожных антисептиков. Приготовить его можно из муравьиного спирта, глицерина и ароматической отдушки или эфирного масла. Смешайте средства в пропорции 100 мл спирта на 2 столовые ложки глицерина. Пока что эти компоненты доступны в аптеках (наш корреспондент проверял).
Лучше перестраховаться и не посещать места скопления людей, да и вообще высовываться на улицу пореже. Договоритесь с родственниками или друзьями, чтобы они приходили в гости и приносили необходимые вещи и продукты. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
В условиях самоизоляции выполняйте влажную уборку. Протирайте поверхности тряпочкой, смоченной дезинфицирующим средством, уделяйте внимание мышке, клавиатуре и сотовому телефону – за эти предметы вы берётесь чаще всего.
Не читайте плохих новостей и лучше настройтесь на положительный лад. Стоит заняться саморазвитием: почитать книгу, послушать интересный подкаст. Кстати, многие сервисы сейчас открыли доступ к библиотекам и подпискам, которые были платными. Поэтому самое время пересмотреть любимые фильмы и послушать музыку.