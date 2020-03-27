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Беременность и коронавирус: как вести себя будущим мамам?

27 марта 2020, 16:00
Фото: pixabay.com
Подготовили для вас список рекомендаций, которые облегчат жизнь беременных женщин во время эпидемии коронавируса и массовой самоизоляции.
Сюжет
COVID-19 FAQ

1. Чувствительность к вирусу

На текущий момент нет доказательств того, что беременные более чувствительны к новому коронавирусу. То есть у женщины в положении риск заразиться не выше, чем у других людей. Поэтому меры профилактики следует соблюдать наравне со всеми.Также в мире пока не зафиксировано случаев смерти беременных женщин от коронавируса. Так что паниковать не следует.

Фото: pixabay.com

2. Восприимчив ли плод к вирусу?

Эксперты утверждают, что случаев заражения ребёнка через околоплодные воды, кровь или молоко не зарегистрировано, так что пока беспокоиться не о чем. Важно следить за пульсом и температурой новорождённых, так как они уже дышат самостоятельно и контактируют с окружающим миром.

Фото: pixabay.com

3. Правила гигиены

Беременным нужно часто мыть руки, не прикасаться к лицу и носить медицинскую маску. Если нет возможности приобрести готовую, то рекомендуется изготовить её самостоятельно. То же самое касается кожных антисептиков. Приготовить его можно из муравьиного спирта, глицерина и ароматической отдушки или эфирного масла. Смешайте средства в пропорции 100 мл спирта на 2 столовые ложки глицерина. Пока что эти компоненты доступны в аптеках (наш корреспондент проверял).

Фото: pixabay.com

4. Ограничьте контакт с миром

Лучше перестраховаться и не посещать места скопления людей, да и вообще высовываться на улицу пореже. Договоритесь с родственниками или друзьями, чтобы они приходили в гости и приносили необходимые вещи и продукты. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Фото: pixabay.com

5. Влажная уборка

В условиях самоизоляции выполняйте влажную уборку. Протирайте поверхности тряпочкой, смоченной дезинфицирующим средством, уделяйте внимание мышке, клавиатуре и сотовому телефону – за эти предметы вы берётесь чаще всего.

Фото: pixabay.com

6. Положительные эмоции

Не читайте плохих новостей и лучше настройтесь на положительный лад. Стоит заняться саморазвитием: почитать книгу, послушать интересный подкаст. Кстати, многие сервисы сейчас открыли доступ к библиотекам и подпискам, которые были платными. Поэтому самое время пересмотреть любимые фильмы и послушать музыку.

Фото: pixabay.com
#Карточки#COVID-19 FAQ
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