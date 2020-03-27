Беременность и коронавирус: как вести себя будущим мамам?

Беременным нужно часто мыть руки, не прикасаться к лицу и носить медицинскую маску. Если нет возможности приобрести готовую, то рекомендуется изготовить её самостоятельно. То же самое касается кожных антисептиков. Приготовить его можно из муравьиного спирта, глицерина и ароматической отдушки или эфирного масла. Смешайте средства в пропорции 100 мл спирта на 2 столовые ложки глицерина. Пока что эти компоненты доступны в аптеках (наш корреспондент проверял).