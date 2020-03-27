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Бузова рассказала о намерении увеличить грудь после развода с Тарасовым

27 марта 2020, 08:29
Фото: vk.com/olgabuzova
Телеведущая Ольга Бузова заявила, что бывший супруг Дмитрий Тарасов был недоволен размером ее груди, это прозвучало в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Напомним, что Бузова была замужем за Тарасовым, который ушел от нее к модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону. У пары уже родились две дочери.

Бузова заявила, что часто ссорилась с Тарасовым, так как он якобы уговаривал сделать ее операцию по увеличению груди. Телеведущая добавила, что после развода решилась на операцию, которая должна была состояться в 2017 году. Однако она передумала и отказалась от хирургического вмешательства.

Телеведущая уточнила, что надо бежать от мужчины, который заставляет ложиться под нож.

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