Бузова рассказала о намерении увеличить грудь после развода с Тарасовым

Бузова заявила, что часто ссорилась с Тарасовым, так как он якобы уговаривал сделать ее операцию по увеличению груди. Телеведущая добавила, что после развода решилась на операцию, которая должна была состояться в 2017 году. Однако она передумала и отказалась от хирургического вмешательства.