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Posted 27 марта 2020, 03:12

Published 27 марта 2020, 03:12

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Две ярмарки пройдут в Ростовской области в субботу

27 марта 2020, 03:12
В Ростовской области в эту субботу состоятся две продовольственные ярмарки, сообщили в правительстве региона.

Приобрести продукты можно будет в Азове на улице Привокзальной и в Аксайском районе на улице Обсерваторной. Ярмарки организуют на открытых площадках.

«Цены у продавцов будут примерно на 15% ниже рыночных. Сельскохозяйственные компании смогут принять участие бесплатно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в продаже появятся овощи, фрукты, молочная продукция, хлеб и мед.

Ранее появилась информация, что в регионе будут расширять каналы реализации продукции.

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