rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2020, 06:03

Published 27 марта 2020, 06:03

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Компания «Шахта Ростовская» задолжала работникам 5,5 млн руб

27 марта 2020, 06:03
В Гуково компанию «Шахта Ростовская» обязали погасить крупные долги по зарплате, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Надзорное ведомство в Гуково провело проверку соблюдения требований трудового законодательства. Выяснилось, что компания задолжала деньги 296 работникам.

«Размер долга превысил 5,5 миллиона рублей. В отношении юридического лица и директора завели дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении. Отмечается, что все долги перед персоналом погасили. Также работникам выплатили компенсацию. Виновники были оштрафованы на 70 тысяч рублей.

Ранее «Пролетарский водоканал» под Ростовом задолжал сотрудникам 1,6 млн руб

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика