Компания «Шахта Ростовская» задолжала работникам 5,5 млн руб

Posted 27 марта 2020, 06:03
Published 27 марта 2020, 06:03
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Надзорное ведомство в Гуково провело проверку соблюдения требований трудового законодательства. Выяснилось, что компания задолжала деньги 296 работникам.
«Размер долга превысил 5,5 миллиона рублей. В отношении юридического лица и директора завели дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении. Отмечается, что все долги перед персоналом погасили. Также работникам выплатили компенсацию. Виновники были оштрафованы на 70 тысяч рублей.
Ранее «Пролетарский водоканал» под Ростовом задолжал сотрудникам 1,6 млн руб