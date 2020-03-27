Компания «Шахта Ростовская» задолжала работникам 5,5 млн руб

«Размер долга превысил 5,5 миллиона рублей. В отношении юридического лица и директора завели дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении. Отмечается, что все долги перед персоналом погасили. Также работникам выплатили компенсацию. Виновники были оштрафованы на 70 тысяч рублей.