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Posted 27 марта 2020, 12:38

Published 27 марта 2020, 12:38

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

На Ростов приходится половина сидящих в карантине по коронавирусу в регионе

27 марта 2020, 12:38
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону, по данным на 27 марта, под наблюдением по коронавирусу находятся 1463 человека, говорится в сообщении городской администрации.

За сутки число находящихся под карантином ростовчан выросло на 256 человек. Среди тех, кто помещен в карантин, насчитывается 84 ребенка.

В инфекционный модуль МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко» были госпитализированы 11 человек, в том числе одна пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 15 человек были изолированы в обсерватор на базе МБУЗ «Детская городская больница № 2».

Всего в Ростовской области в самоизоляции находятся 3303 человека, за весь период медицинским наблюдением в регионе было охвачено 4070 человек.

Ранее власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали.

#Общество#Коронавирус#Новости
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