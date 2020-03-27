На Ростов приходится половина сидящих в карантине по коронавирусу в регионе

Posted 27 марта 2020, 12:38
Published 27 марта 2020, 12:38
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
За сутки число находящихся под карантином ростовчан выросло на 256 человек. Среди тех, кто помещен в карантин, насчитывается 84 ребенка.
В инфекционный модуль МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко» были госпитализированы 11 человек, в том числе одна пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 15 человек были изолированы в обсерватор на базе МБУЗ «Детская городская больница № 2».
Всего в Ростовской области в самоизоляции находятся 3303 человека, за весь период медицинским наблюдением в регионе было охвачено 4070 человек.
Ранее власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали.
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