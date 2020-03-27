На Ростов приходится половина сидящих в карантине по коронавирусу в регионе

В инфекционный модуль МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко» были госпитализированы 11 человек, в том числе одна пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 15 человек были изолированы в обсерватор на базе МБУЗ «Детская городская больница № 2».