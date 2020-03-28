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Posted 28 марта 2020, 16:26

Published 28 марта 2020, 16:26

Modified 1 октября, 13:50

Updated 1 октября, 13:50

Площадь пожара на левом берегу в Ростове выросла до 1 тысячи квадратных метров

28 марта 2020, 16:26
Площадь пожара в районе улиц Чемордачка и Левобережная в Ростове-на-Дону увеличилась до 1000 квадратных метров, передает telegram-канала Baza.

К тушению очага планируется подключить пожарный самолёт МЧС.

Напомним, что на левом берегу в Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание сухой растительности. Группировка сил и средств для тушения пожара была увеличена. На месте задействованы 144 человека и 50 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и пожарный поезд.

При тушении пожара погиб один спасатель, его гибель подтвердили в МЧС.

Работа пожарных осложнена из-за сильного ветра, порывы которого достигают 17 метров в секунду.

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