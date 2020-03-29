Ростовчанин Дмитрий Дибров подарил супруге на годовщину электросамокат

Posted 29 марта 2020, 08:53
Published 29 марта 2020, 08:53
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
В субботу супруги отменили 11-летие со дня создания их семьи. Дмитрий Дибров подарил Полине электросамокат, который она давно хотела.
«Подруги пугали, что электросамокат тяжеленный и, если разряжается, его приходится волочить домой на себе. Но мой оказался очень легким», — похвасталась ростовчанка.
Она добавила, что будет кататься на нем по Москве, когда появится возможность. Пользователи в комментариях поздравили пару с годовщиной и призвали соблюдать карантин.
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