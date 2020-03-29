rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2020, 11:40

Published 29 марта 2020, 11:40

Modified 1 октября, 14:06

Updated 1 октября, 14:06

Ростовчанка Лиман рассказала, какой ей нужен партнер для самоизоляции

29 марта 2020, 11:40
Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону рассказала, что ищет себе друга для самоизоляции на одну неделю, говорится на странице девушки в Instagram.

По словам ростовчанки, ее партнер должен быть здоровым, с запасом еды и туалетной бумаги. Он добавила, что ей нужны медицинские маски и шампанское с клубничным мороженым.

Лиман добавила фото, на котором она сидит в лифчике. Она спросила у подписчиков, с кем бы они хотели провести карантин.

Некоторые пользователи в комментариях предложили свои кандидатуры.

Ранее Лиман заявила, что ждет принца для борьбы с коронавирусом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика