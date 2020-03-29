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Posted 29 марта 2020, 15:42

Published 29 марта 2020, 15:42

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Задержаны мужчины, устроившие стрельбу из автоматов в Волгодонске

29 марта 2020, 15:42
Сюжет
Эксклюзив
В Волгодонске Ростовской области задержали мужчин, стрелявших из автоматов, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Несколько мужчин ночью в Волгодонске устроили стрельбу из автоматов. Перепуганные очевидцы вызвали сотрудников полиции, которым удалось доставить в отдел хулиганов. Выяснилось, что задержанные стреляли холостыми патронами, у них есть все необходимые документы.

«По данному факту проводится проверка», — прокомментировал ЧП представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В ближайшие несколько дней правоохранительные органы примут решение насчёт возбуждения уголовного дела.

#Эксклюзив#Новости
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