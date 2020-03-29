Задержаны мужчины, устроившие стрельбу из автоматов в Волгодонске

Несколько мужчин ночью в Волгодонске устроили стрельбу из автоматов. Перепуганные очевидцы вызвали сотрудников полиции, которым удалось доставить в отдел хулиганов. Выяснилось, что задержанные стреляли холостыми патронами, у них есть все необходимые документы.