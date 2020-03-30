Утиную компанию Ванеева «Донстар» признали банкротом в Ростовской области

В 2019 году Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск подмосковной компании «Торговый дом-ВИК», которая требовала признать банкротом ООО «Донстар». В отношении предприятия была введена процедура наблюдения до 29 января 2020 года. По итогам 2018 года компания по производству пекинской утки ООО «Донстар» получила убыток в размере 812,5 миллиона рублей. При этом убытки предприятия по сравнению с 2017 годом выросли в 5,8 раза. Выручка компании составила 2,1 миллиарда рублей, что на 27% ниже, чем годом ранее.