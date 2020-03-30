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Posted 30 марта 2020, 14:05

Published 30 марта 2020, 14:05

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Утиную компанию Ванеева «Донстар» признали банкротом в Ростовской области

30 марта 2020, 14:05
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Донстар», входившее ранее в ГК «Евродон» Вадима Ванеева, говорится в документе на сайте «Электронное правосудие».

В отношении компании была введена процедура конкурсного производства на четыре месяца. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего Михаила Яковлева назначено на 20 июля 2020 года.

В 2019 году Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск подмосковной компании «Торговый дом-ВИК», которая требовала признать банкротом ООО «Донстар». В отношении предприятия была введена процедура наблюдения до 29 января 2020 года. По итогам 2018 года компания по производству пекинской утки ООО «Донстар» получила убыток в размере 812,5 миллиона рублей. При этом убытки предприятия по сравнению с 2017 годом выросли в 5,8 раза. Выручка компании составила 2,1 миллиарда рублей, что на 27% ниже, чем годом ранее.

По данным системы СПАРК, основным видом деятельности ООО «Донстар» является производство сельскохозяйственной птицы. Предприятие является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки. Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году. Генеральным директором и основным собственником компании является экс-руководитель «Евродон» (производитель индейки) Вадим Ванеев.

#Экономика#Новости
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