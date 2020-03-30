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Posted 30 марта 2020, 06:31

Published 30 марта 2020, 06:31

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Жителям Ростова не будут отключать свет, газ и воду

30 марта 2020, 06:31
В Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом запретили отключать местным жителям электричество, воду и газ, сообщили в городской администрации.

Власти города дали поручение не проводить плановых отключений. Эти меры будут действовать до особого распоряжения. «Сфера ЖКХ и энергетики работает в штатном режиме с условием введенных ограничений. Все аварийно-восстановительные бригады переведены на усиленный режим работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас ограничен доступ в абонентские отделы.

Добавим, что в области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Оба пациента находятся в медицинских учреждениях.

Многие учреждения были закрыты, для местных жителей доступны продуктовые магазины и аптеки.

#Общество#Новости
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