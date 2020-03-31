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Posted 31 марта 2020, 07:48

Published 31 марта 2020, 07:48

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

Mercedes под Ростовом насмерть сбил пешехода, выскочившего на дорогу

31 марта 2020, 07:48
В Ростовской области иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 30 марта, около 22.10 мск на девятом километре автодороги «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Viano двигался по направлению на Ростов. Он не заметил пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в темное время суток в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход погиб на месте

В УГИБДД России по Ростовской области напомнили жителям региона, что вне населенных пунктов в темное время суток пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на верхней одежде. Они позволяют сделать пешехода более заметным на дороге. «Также, Госавтоинспекция обращается к водителям. Наличие таких элементов в авто обязательно на случай, если на автодороге вам потребуется помощь других участников движения», — сказано в сообщении.

Напомним, что в минувшие выходные водитель Mercedes насмерть сбила девушку в Ростове.

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