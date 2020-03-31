Mercedes под Ростовом насмерть сбил пешехода, выскочившего на дорогу

Posted 31 марта 2020, 07:48
Published 31 марта 2020, 07:48
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
ДТП произошло в понедельник, 30 марта, около 22.10 мск на девятом километре автодороги «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Viano двигался по направлению на Ростов. Он не заметил пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в темное время суток в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход погиб на месте
В УГИБДД России по Ростовской области напомнили жителям региона, что вне населенных пунктов в темное время суток пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на верхней одежде. Они позволяют сделать пешехода более заметным на дороге. «Также, Госавтоинспекция обращается к водителям. Наличие таких элементов в авто обязательно на случай, если на автодороге вам потребуется помощь других участников движения», — сказано в сообщении.
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