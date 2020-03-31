Mercedes под Ростовом насмерть сбил пешехода, выскочившего на дорогу

В УГИБДД России по Ростовской области напомнили жителям региона, что вне населенных пунктов в темное время суток пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на верхней одежде. Они позволяют сделать пешехода более заметным на дороге. «Также, Госавтоинспекция обращается к водителям. Наличие таких элементов в авто обязательно на случай, если на автодороге вам потребуется помощь других участников движения», — сказано в сообщении.