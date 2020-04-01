Автомобиль скорой помощи увез двух человек с границы Ростовской области и Украины

Автомобиль скорой помощи въехал на территорию таможенного пункта со стороны России утром 27 марта, из машины вышли двое медработников и зашли в здание. Спустя несколько минут санитары вышли с двумя людьми, и автомобиль вернулся обратно в Ростовскую область.
Кроме того, скорая помощь приезжала на границу и ночью 31 марта, но подробностей наблюдатели ОБСЕ не рассмотрели.
Ранее рядом с границей Ростовской области и Украины при подрыве мины пострадали два человека. Инцидент произошел в районе поселка Николаевка на территории Украины, медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине. Погибших во взрыве не было.