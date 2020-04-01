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Автомобиль скорой помощи увез двух человек с границы Ростовской области и Украины

1 апреля 2020, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Автомобиль скорой помощи увез двух человек с границы Ростовской области и У
Двух человек увезли с пропускного пункта «Донецк» на границе Ростовской области и Украины, сообщается в еженедельном отчете ОБСЕ.

Автомобиль скорой помощи въехал на территорию таможенного пункта со стороны России утром 27 марта, из машины вышли двое медработников и зашли в здание. Спустя несколько минут санитары вышли с двумя людьми, и автомобиль вернулся обратно в Ростовскую область.

Кроме того, скорая помощь приезжала на границу и ночью 31 марта, но подробностей наблюдатели ОБСЕ не рассмотрели.

Ранее рядом с границей Ростовской области и Украины при подрыве мины пострадали два человека. Инцидент произошел в районе поселка Николаевка на территории Украины, медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине. Погибших во взрыве не было.

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