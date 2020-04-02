Уезжай, если сможешь: как ходит транспорт из Ростова при самоизоляции

Что касается поездок на автобусах, то в справочной «Донавтовокзала» сообщили, что вокзал продолжает работать, но не так, как прежде, поэтому информацию о каждом рейсе нужно уточнять. Так, из Ростова в Миллерово (Ростовская область) нельзя уехать в среду, но есть свободные места в четверг. Согласно сервису электронной покупки билетов, на автобусе в среду можно доехать до Шахт, Азова, Таганрога, Волгодонска и других городов области, а также в Москву (только с четверга). В понедельник «Донавтовокзал» опубликовал сообщение об изменении в расписании общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока на маршрутах, связывающих города и районы области, на время нерабочей недели, с 28 марта по 5 апреля.