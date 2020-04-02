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Posted 2 апреля 2020, 06:25

Published 2 апреля 2020, 06:25

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Уезжай, если сможешь: как ходит транспорт из Ростова при самоизоляции

2 апреля 2020, 06:25
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Эксклюзив
В условиях самоизоляции граждан, которая введена с понедельника, транспорт из Ростова в другие населенные пункты продолжает ходить, однако часть рейсов сокращают, передает корреспондент RostovGazeta.

Согласно постановлению губернатора, граждане могут с понедельника перемещаться по городу только для выгула домашних животных, покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств в ближайших от дома магазинах и аптеках, доставки пожилым людям. Исключение составляют также случаи, когда организация, в которой работает сотрудник, не остановила работу или человеку нужна экстренная (неотложная) медицинская помощь.

В таких ситуациях люди могут перемещаться по городу пешком, на личном и общественном транспорте, такси. В пресс-службе губернатора уточнили, что ехать можно и на служебном транспорте. «Перемещения для работников предприятий и организаций, которые должны продолжать работать, разрешены, в том числе между городами Ростовской области», — добавил представитель ведомства.

От читателей также поступают уточняющие вопросы о том, как ходит транспорт, в том числе между городами.

Что касается поездок на автобусах, то в справочной «Донавтовокзала» сообщили, что вокзал продолжает работать, но не так, как прежде, поэтому информацию о каждом рейсе нужно уточнять. Так, из Ростова в Миллерово (Ростовская область) нельзя уехать в среду, но есть свободные места в четверг. Согласно сервису электронной покупки билетов, на автобусе в среду можно доехать до Шахт, Азова, Таганрога, Волгодонска и других городов области, а также в Москву (только с четверга). В понедельник «Донавтовокзал» опубликовал сообщение об изменении в расписании общественного транспорта из-за снижения пассажиропотока на маршрутах, связывающих города и районы области, на время нерабочей недели, с 28 марта по 5 апреля.

Другой возможности уехать не на личном автотранспорте у ростовчан нет: сервис BlaBlaCar остановил свою работу.

«РЖД» также изменила периодичность курсирования поездов на внутригосударственных маршрутах из-за снижения пассажиропотока. «Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сказано на сайте компании. Согласно его данным, сейчас можно купить билеты на поезда по Ростовской области (Таганрог, Миллерово и другие города) и в другие регионы (Москва, Краснодар и так далее).

#Общество#Эксклюзив#Новости
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