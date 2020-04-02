Жительницу Ростовской области будут судить за гибель маленького сына при пожаре

Posted 2 апреля 2020, 10:04
Published 2 апреля 2020, 10:04
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«27 февраля 2020 года 40-летняя жительница Неклиновского района ушла из дома, оставив без присмотра своего малолетнего сына 2017 года рождения. Входную дверь домовладения она закрыла на навесной замок», — говорится в сообщении.
Оставшись один, ребенок начал играть со спичками, в результате чего возник пожар. Из-за своего возраста мальчик не смог самостоятельно потушить огонь или выбраться из горящего дома, в результате получил острое ингаляционное отравление окисью углерода и погиб.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отмечается, что, хотя обвиняемая и не предвидела несчастного случая, в силу опыта и возраста могла предусмотреть его возникновение.
Ранее в Мясниковском районе Ростовской области во время газосварочных работ на нефтеналивной станции погиб мужчина.