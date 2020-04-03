Двухнедельный карантин придется выдержать призывникам Ростовской области

Первых призывников отправят в воинские части не раньше мая, но весенний призыв стартовал, как и обычно, с 1 апреля. Призывные пункты обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, а также средствами индивидуальной защиты для призывников и медперсонала. Кроме того, на все пункты завезли хлорсодержащие дезинфицирующие средства и медицинские препараты. Также приняли меры по исключения скопления людей в одном месте, команды призывников разделят и исключат какие-либо контакты между группами.