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Posted 3 апреля 2020, 08:24

Published 3 апреля 2020, 08:24

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Двухнедельный карантин придется выдержать призывникам Ростовской области

3 апреля 2020, 08:24
Всех новобранцев весеннего призыва в Ростовской области отправят на 14-дневный карантин, сообщило региональное правительство.

«После прибытия в воинские части молодое пополнение изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», — сказано в сообщении.

Первых призывников отправят в воинские части не раньше мая, но весенний призыв стартовал, как и обычно, с 1 апреля. Призывные пункты обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, а также средствами индивидуальной защиты для призывников и медперсонала. Кроме того, на все пункты завезли хлорсодержащие дезинфицирующие средства и медицинские препараты. Также приняли меры по исключения скопления людей в одном месте, команды призывников разделят и исключат какие-либо контакты между группами.

Всех призывников проверят на наличие COVID-19 и если у кого-то диагноз подтвердится, его сразу же госпитализируют в инфекционную больницу.

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