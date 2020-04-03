Стала известна погода на апрель в Ростовской области

Как пишет donday.ru, дневная температура воздуха в области в апреле составит +10…+16 С, по югу до +18 С. В первой декаде месяца возможны резкие перепады температуры, по ночам от -2 С до +7 С, днем от +3…+8 С до +10…+16 С. Кроме того, в первой половине апреля в области пройдут осадки и усилится ветер до 7-12 метров в секунду.