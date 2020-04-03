Стала известна погода на апрель в Ростовской области

Posted 3 апреля 2020, 07:43
Published 3 апреля 2020, 07:43
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Как пишет donday.ru, дневная температура воздуха в области в апреле составит +10…+16 С, по югу до +18 С. В первой декаде месяца возможны резкие перепады температуры, по ночам от -2 С до +7 С, днем от +3…+8 С до +10…+16 С. Кроме того, в первой половине апреля в области пройдут осадки и усилится ветер до 7-12 метров в секунду.
Напомним, в последнюю неделю марта в Ростовской области резко похолодало. МЧС даже объявило экстренное предупреждение по заморозкам, температура воздуха по ночам опустилась до -3 С. Но уже ближайшие выходные в Ростове будет тепло, до +16 С, и солнечно.