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Posted 3 апреля 2020, 07:23

Published 3 апреля 2020, 07:23

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Теплая и солнечная погода придет в Ростов на выходных

3 апреля 2020, 07:23
В Ростове-на-Дону к выходным потеплеет до +16 градусов, следует из информации, размещенной Гидрометцентром.

Так, уже днем в субботу, 4 апреля в Ростове потеплеет, будет солнечно и без осадков. Ветер стихнет до двух метров секунду, а столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

В ночь на воскресенье в городе будет около +3 градусов. А днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура составит +12 градусов, ветер сменит направление на южное и поднимется до пяти метров в секунду. В ночь на понедельник снова возможны заморозки. Температура опустится до нулевой отметки.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на предстоящей неделе в ночное время ожидаются заморозки.

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