Теплая и солнечная погода придет в Ростов на выходных

В ночь на воскресенье в городе будет около +3 градусов. А днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура составит +12 градусов, ветер сменит направление на южное и поднимется до пяти метров в секунду. В ночь на понедельник снова возможны заморозки. Температура опустится до нулевой отметки.