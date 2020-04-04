Двое подростков погибли, врезавшись на автомобиле в дерево в Ростовской области

Posted 4 апреля 2020, 17:12
Published 4 апреля 2020, 17:12
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
ДТП произошло в городе Белая Калитва около 05.30 мск. По предварительным данным, 14-летний подросток без разрешения взял ключи от машины Lada Priora, принадлежащей его родителям, и отправился кататься с друзьями.
В результате юный водитель не справился с управлением транспортного средства, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погиб он сам и еще один 14-летний пассажир. Еще два 16-летних подростка были госпитализированы.
Напомним, что ранее в Ростовской области иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину. ДТП произошло в понедельник, 30 марта, около 22.10 мск на девятом километре автодороги «Ростов-Волгодонск». Водитель автомобиля Mercedes-Benz Viano не заметил пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в темное время суток в темной одежде без светоотражающих элементов.