В деле арестованного за взятку сотрудника Сальской прокуратуры появился новый эпизод

«В период с 2016 года по конец 2019 года подозреваемый ежемесячно, находясь в городах Ростове-на-Дону и Сальске Ростовской области, получал лично, а также через свою дочь от представителя коммерческой организации, занимающейся охранной деятельностью, взятки в общей сумме 410 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Деньги фигурант получал за общее покровительство указанной компании.
В начале марта обвиняемого поместили под стражу сроком на два месяца и возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Тогда речь шла о сумме в 160 тысяч рублей.