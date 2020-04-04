В деле арестованного за взятку сотрудника Сальской прокуратуры появился новый эпизод

«В период с 2016 года по конец 2019 года подозреваемый ежемесячно, находясь в городах Ростове-на-Дону и Сальске Ростовской области, получал лично, а также через свою дочь от представителя коммерческой организации, занимающейся охранной деятельностью, взятки в общей сумме 410 тысяч рублей», — сказано в сообщении.