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В деле арестованного за взятку сотрудника Сальской прокуратуры появился новый эпизод

4 апреля 2020, 14:11
Фото: pixabay.com
Еще об одном эпизоде получения взятки исполняющим обязанности Сальского транспортного прокурора узнало следствие, сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

«В период с 2016 года по конец 2019 года подозреваемый ежемесячно, находясь в городах Ростове-на-Дону и Сальске Ростовской области, получал лично, а также через свою дочь от представителя коммерческой организации, занимающейся охранной деятельностью, взятки в общей сумме 410 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Деньги фигурант получал за общее покровительство указанной компании.

В начале марта обвиняемого поместили под стражу сроком на два месяца и возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Тогда речь шла о сумме в 160 тысяч рублей.

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