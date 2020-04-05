Депутат через суд требует отменить самоизоляцию в Ростовской области

Posted 5 апреля 2020, 09:42
Published 5 апреля 2020, 09:42
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Парламентарий передал документы в суд и потребовал отменить введенные из-за коронавируса ограничения. По его словам, эти меры являются незаконными.
Ранее по поводу ограничений передвижения возмущались жители региона. Они заявляли, что такие запреты противоречат Конституции и вводить их можно только при официально действующем режиме ЧС.
Добавим, что сейчас в области зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Местным жителям можно выходить только в продуктовый магазин или аптеку.
По информации правительства, в лабораториях уже провели 3,6 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.
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