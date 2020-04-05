Детские сады в Ростовской области могут заработать с 12 апреля

Кроме того, глава региона запретил проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий, ввел ограничения на плановые госпитализации пациентов для проведения курсовой или программной терапии, плановые посещения поликлиник и амбулаторий, кроме тех случаев, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния или создаст угрозу жизни и здоровью.