rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детские сады в Ростовской области могут заработать с 12 апреля

5 апреля 2020, 19:57
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области сообщили об ограничениях на работу дошкольных образовательных учреждений, говорится на сайте регионального правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев воскресенье, 5 апреля, подписал постановление, которое уточняет ранее действовавшие ограничительные мероприятия по коронавирусу. Так, в документе сказано, что дошкольные образовательные учреждения в регионе не будут работать до 12 апреля.

Также документ устанавливает, что все общеобразовательные организации в Ростовской области должны обеспечить дистанционный способ обучения для учащихся на период с 4 по 30 апреля.

Кроме того, глава региона запретил проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий, ввел ограничения на плановые госпитализации пациентов для проведения курсовой или программной терапии, плановые посещения поликлиник и амбулаторий, кроме тех случаев, когда отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния или создаст угрозу жизни и здоровью.

Материалы по теме
«Центр-инвест» и РИНХ предложили новые правила дистанционной экономикиЭндокринологи попросили ростовчан обследоваться дистанционноС 6 апреля начнется дистанционное обучение в школах Ростова
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00