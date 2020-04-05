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Posted 5 апреля 2020, 08:43

Published 5 апреля 2020, 08:43

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Ростовчане не одобрили призыв врачей оставаться дома

5 апреля 2020, 08:43
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону местные жители не поддержали организованный медиками флешмоб с призывом оставаться дома, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Сотрудники городской поликлиники № 9 вышли на улицу и сделали совместное фото. На нем они держали листы бумаги с просьбой остаться дома из-за ситуации с коронавирусом.

Многие пользователи в комментариях не смогли поддержать призыв медиков. Некоторые предположили, что врачи устраивают флешмобы для отчета перед Минздравом.

«Да сидим уже мы дома, только вот зарплаты что-то не платят», — прозвучало в комментариях. Другие написали, что им приходится ходить на работу, чтобы продавать людям продукты и товары первой необходимости.

«Вы это моему двухлетнему сыну объясните, почему мы не выходим на улицу и сидим в четырех стенах», — заявила одна из подписчиц.

«Я чего-то не понял, а почему они на работе остались? У нас разве много больных? Нагрузка у врачей должна быть меньше, так как просят всех сидеть дома», — написал другой местный житель.

#Общество#Коронавирус#Новости
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