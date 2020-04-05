Ростовчане не одобрили призыв врачей оставаться дома

Posted 5 апреля 2020, 08:43
Published 5 апреля 2020, 08:43
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Сотрудники городской поликлиники № 9 вышли на улицу и сделали совместное фото. На нем они держали листы бумаги с просьбой остаться дома из-за ситуации с коронавирусом.
Многие пользователи в комментариях не смогли поддержать призыв медиков. Некоторые предположили, что врачи устраивают флешмобы для отчета перед Минздравом.
«Да сидим уже мы дома, только вот зарплаты что-то не платят», — прозвучало в комментариях. Другие написали, что им приходится ходить на работу, чтобы продавать людям продукты и товары первой необходимости.
«Вы это моему двухлетнему сыну объясните, почему мы не выходим на улицу и сидим в четырех стенах», — заявила одна из подписчиц.
«Я чего-то не понял, а почему они на работе остались? У нас разве много больных? Нагрузка у врачей должна быть меньше, так как просят всех сидеть дома», — написал другой местный житель.
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