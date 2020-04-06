Несколько улиц Таганрога на день останутся без света

Ограничения будут действовать с 09.00 мск до 14.00. В это время электричества не будет по улице Евминенко и по переулку 27-й от улицы Евминенко до улицы Больничная.
Кроме того, свет выключат по переулку 28-й от улицы Евминенко до Больничной. Также это коснется Среднего проспекта от улицы Евминенко до Больничной.
В конце марта появилась информация, что в Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом запретили отключать местным жителям электричество, воду и газ. Власти города дали поручение не проводить плановых отключений. Эти меры будут действовать до особого распоряжения.