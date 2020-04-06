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Несколько улиц Таганрога на день останутся без света

6 апреля 2020, 12:00
Фото: pexels.com
Несколько улиц Таганрога на день останутся без света
В Таганроге Ростовской области на день отключат электричество на нескольких улицах из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 09.00 мск до 14.00. В это время электричества не будет по улице Евминенко и по переулку 27-й от улицы Евминенко до улицы Больничная.

Кроме того, свет выключат по переулку 28-й от улицы Евминенко до Больничной. Также это коснется Среднего проспекта от улицы Евминенко до Больничной.

В конце марта появилась информация, что в Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом запретили отключать местным жителям электричество, воду и газ. Власти города дали поручение не проводить плановых отключений. Эти меры будут действовать до особого распоряжения.

До этого в Ростове восстановили электричество после аварии.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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