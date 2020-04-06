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Posted 6 апреля 2020, 14:04

Published 6 апреля 2020, 14:04

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Около 40% призывников из Ростовской области останутся служить в регионе

6 апреля 2020, 14:04
Почти 40% новобранцев весеннего призыва из Ростовской области останутся служить на территории региона, сообщило облправительство.

«Около 40% донских призывников будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Ростовской области», — сказано в сообщении.

При этом половина всех призывников из Ростовской области попадет в части Южного военного округа.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, всего из области этой весной уйдут служить 4,3 тысячи молодых парней. Всех новобранцев протестируют на наличие коронавирусной инфекции и отделят от остального личного состава.

Призывные пункты обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, а также средствами индивидуальной защиты для призывников и медперсонала. К местам несения службы новобранцев начнут отправлять не раньше мая.

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