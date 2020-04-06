Подписчики заявили, что ростовчанка Лопырева снова забеременела

Posted 6 апреля 2020, 08:31
Published 6 апреля 2020, 08:31
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Лопырева опубликовала фото, на котором она сидит вместе с супругом Игорем Булатовым и сыном Марком-Лионелем. Она написала, что ему уже 14 месяцев. Пользователи, глядя на фото, поинтересовались, ждет ли ростовчанка еще одного ребенка. Один из подписчиков заявил, что это у девушки лишний вес.
Сама Лопырева ничего на это отвечать не стала.
Ранее модель рассказала о пользе молитвы в рамках профилактики коронавируса. Она написала в Instagram, что не нужно злиться, паниковать, унывать, раздражаться, так как все это понижает вибрации.
Всего на данный момент в Ростовской области выявлено девять случаев заболевания коронавирусом.
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