Подписчики заявили, что ростовчанка Лопырева снова забеременела

Лопырева опубликовала фото, на котором она сидит вместе с супругом Игорем Булатовым и сыном Марком-Лионелем. Она написала, что ему уже 14 месяцев. Пользователи, глядя на фото, поинтересовались, ждет ли ростовчанка еще одного ребенка. Один из подписчиков заявил, что это у девушки лишний вес.