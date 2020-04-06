Рецидивист в Таганроге получил 11 лет тюрьмы за жестокое убийство

Житель Таганрога отсидел за убийство и вышел на свободу в 2018 году. Аналогичное преступление он совершил в конце 2019 года, когда находился в гостях у знакомого. «Фигурант поссорился со знакомым и ударил его ножом. От полученного ранения потерпевший скончался», — сказано в сообщении.