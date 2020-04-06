rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рецидивист в Таганроге получил 11 лет тюрьмы за жестокое убийство

6 апреля 2020, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге вынесли приговор в отношении местного жителя, который вышел из тюрьмы и убил знакомого, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Житель Таганрога отсидел за убийство и вышел на свободу в 2018 году. Аналогичное преступление он совершил в конце 2019 года, когда находился в гостях у знакомого. «Фигурант поссорился со знакомым и ударил его ножом. От полученного ранения потерпевший скончался», — сказано в сообщении.

Нападавший скрылся после убийства, но был задержан правоохранителями. После этого возбудили уголовное дело. Суд приговорил 43-летнего обвиняемого к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Ранее жителя Аксая осудили за убийство табуретом вооруженного племянника в 2004 году.

Материалы по теме
ФСБ рассекретило документы об убийствах во время оккупации Ростовской областиЖителя Аксая осудили за убийство табуретом вооруженного племянника в 2004 годуЖителя Ростовской области будут судить за жестокое убийство супруги
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00