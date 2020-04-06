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Posted 6 апреля 2020, 09:00

Published 6 апреля 2020, 09:00

Modified 1 октября, 12:53

Updated 1 октября, 12:53

СК в Батайске начал проверку из-за гибели двух детей в пожаре

6 апреля 2020, 09:00
В Батайске следствие организовало проверку после гибели двух маленьких детей во время возгорания дома, сообщили в УСКР по Ростовской области.

«В данный момент проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Чтобы установить точные причины смерти детей, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В ночь на понедельник на улице Фрунзе загорелся частный дом на двух хозяев. На месте происшествия нашли тела двух мальчиков в возрасте пяти и семи лет. Во время возгорания удалось спасти четырех человек, в том числе двух детей.

Ранее во время взрыва цистерны на нефтестанции погиб человек в Ростовской области.

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