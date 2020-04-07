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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области

7 апреля 2020, 18:48
Фото: pixabay.com
В ряде районов Ростовской области был объявлен пятый уровень пожароопасности, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Так, по данным Ростовского гидрометцентра, 9 и 10 апреля 2020 года местами в северо-западных (Каменск- Шахтинкий), южных (Зерноградский, Кагальницкий, Егорлыкский) районах и в Приазовье (Матвеево-Курганский, Куйбышевский) Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Также высокая пожароопасность сохранится в большинстве районов, в том числе в Ростове-на-Дону.

Спасатели рекомендовали жителям региона соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не разводить костры в лесных массивах и степных территориях, не выбрасывать незатушенные сигареты.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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