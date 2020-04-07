ЕР в донском парламенте предложила меры поддержки отраслей экономики

Кроме того, предлагается временно освободить компании от взносов, уплачиваемых с фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды. По словам председателя комитета регионального парламента по экономической политике Игоря Буракова, эти меры выгодны и компаниям и государству, так как сохранить рабочие места дешевле, чем подготовить новые.