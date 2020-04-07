ЕР в донском парламенте предложила меры поддержки отраслей экономики

Эти предложения дополняют действующие меры по устойчивому развитию экономики. По словам председателя Заксобрания Александра Ищенко, принятые президентом Владимиром Путиным и правительством решения являются своевременными и правильными.
«В Ростовской области их дополнили объявленные главой региона Василием Голубевым меры поддержки предприятий и сфер экономики. Ситуация меняется ежедневно и становится понятно, что работает, а что необходимо поменять. Многие парламентарии представляют промпредприятия, сельхозсектора, и у них свое видение. Поэтому единороссы сформировали дополнительные предложения в адрес федерального уровня власти и губернатора», — заявил спикер парламента.
Парламентарии предложили компенсировать из государственных федеральных источников затраты, которые понесли компании. Имеются ввиду траты на выплату зарплат в апреле во время нерабочих дней.
Речь идет о компаниях из наиболее пострадавших отраслей экономики. Также в перечень хотят включить организации, чья выручка с марта по май упала более чем на треть.
Кроме того, предлагается временно освободить компании от взносов, уплачиваемых с фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды. По словам председателя комитета регионального парламента по экономической политике Игоря Буракова, эти меры выгодны и компаниям и государству, так как сохранить рабочие места дешевле, чем подготовить новые.
Также депутаты предложили распространить меры господдержки на некоммерческие организации, вернуть прямое субсидирование бизнесменам процентной ставки по банковским кредитам. Парламентарии считают, что временно нужно прекратить возбуждать уголовные дела в отношении работодателей за невыплату зарплаты.
Предлагается не лишать бизнесменов господдержки из-за срыва целевых показателей, несвоевременной уплаты налогов. Представители партии уверены, что нужно предоставить возможность применять пониженные тарифы страховых взносов всем резидентам ТОСЭР.
Ищенко рассказал, что всего выбрали более 15 предложений. Предложенные парламентариями-единороссами меры поддержки отраслей экономики будут доработаны.