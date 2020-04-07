Еще две лаборатории будут выполнять анализы на коронавирус в Ростове

По его словам, в настоящее время исследования на COVID-19 выполняют четыре лаборатории в Ростове — в Центре гигиены и эпидемиологии, в Дорожной больнице СКЖД, в Областном консультативно-диагностическом центре, Кожно-венерологическом диспансере. По данным на 7 апреля, эти лаборатории выполнили почти 400 исследований.
Кроме того, в настоящее время к выполнению тестов на коронавирус готовят лаборатории в Южном окружном медицинском центре ФМБА России и в Клинико-диагностическом центре «Здоровье».
«Текущая мощность этих двух лабораторий составляет по 200 исследований в день, таким образом, мы можем выполнять до тысячи исследований в сутки», — пояснил Евгений Ковалев.
Напомним, что лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии был присвоен статус референс-центра в Ростовской области.