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Еще две лаборатории будут выполнять анализы на коронавирус в Ростове

7 апреля 2020, 15:32
Фото: pixabay.com
В Ростовской области еще два медицинских учреждения готовят к приему тестов на коронавирус, сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, в настоящее время исследования на COVID-19 выполняют четыре лаборатории в Ростове — в Центре гигиены и эпидемиологии, в Дорожной больнице СКЖД, в Областном консультативно-диагностическом центре, Кожно-венерологическом диспансере. По данным на 7 апреля, эти лаборатории выполнили почти 400 исследований.

Кроме того, в настоящее время к выполнению тестов на коронавирус готовят лаборатории в Южном окружном медицинском центре ФМБА России и в Клинико-диагностическом центре «Здоровье».

«Текущая мощность этих двух лабораторий составляет по 200 исследований в день, таким образом, мы можем выполнять до тысячи исследований в сутки», — пояснил Евгений Ковалев.

Напомним, что лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии был присвоен статус референс-центра в Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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