Федеральный ситуационный центр ЕР ежедневно принимает десятки тысяч звонков

Глава «Единой России» отметил, что партия создала единый федеральный ситуационный центр, координирующий работу более 80 000 волонтеров по всей стране. Каждый день сотрудники центра принимают десятки тысяч звонков и успевают обрабатывать большую часть в режиме реального времени.
Добровольцы помогают гражданам из группы риска и семьям медиков, работающих из-за пандемии в усиленном режиме. Волонтеры привозят еду, медикаменты, выполняют другую важную работу. По словам Медведева, совершенно разные люди в этих сложных условиях проявляют себя с лучшей стороны.
Также глава партии напомнил о том, что президент поручил регионам поддерживать бизнес, однако в некоторых регионах эти поручения не выполняются.
«Мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Также среди приоритетов «Единой России» защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение», – подчеркнул Медведев.
Лидер «Единой России» пообещал усилить правовую помощь граждан, пострадавших из-за коронавируса и ограничительных мер, при помощи специалистов партийного правозащитного центра.
А секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что в регионах ощущается нехватка транспорта для медицинских работников, пишет «Курс дела».
«В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта, по 2-3 единицы на каждый субъект, – для того чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять», цитирует Турчака «Курс дела».
Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, представители региональных волонтерских центров рассказали об их опыте оказания помощи гражданам. К примеру, в Москве партийцы договорились с предпринимателями об обеспечении медработников горячей едой. Аналогичное соглашение заключено в Нижнем Новгороде. А в Татарстане члены ЕР купили 20 аппаратов ИВЛ.
Помимо транспорта и медоборудования, ЕР помогает защитными средствами и топливными картами для волонтеров. Помимо добровольцев, маски от партии получают сотрудники МЧС, МВД, медики и соцработники. В регионы уже передали десятки тысяч масок, закупленных «Единой Россией».
В Ростовской области уже 2 недели без выходных работает волонтерский центр помощи людям в условиях коронавирусной инфекции. Он действует на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России».
«В наших рядах по всей области свыше 800 волонтеров. Ежедневно в волонтерский центр поступают десятки звонков, а с момента открытия поступило 669 обращений. Мобильные группы выезжают к пожилым людям, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы доставить медицинские макси, антисептики, помочь с приобретением продуктов и лекарств», - рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии, депутат ЗС РО Светлана Пискунова. Она привела в пример масштабный выезд в минувшую пятницу, когда волонтеры одномоментно побывали практически во всех районах донской столицы.
Волонтерами становятся и депутаты от партии. Так, по инициативе депутата донского парламента, члена генсовета «Единой России» Владимира Окунева почти 20 азовских семей получили продуктовые наборы, что позволит людям некоторое время не покидать жилье. Вместе с «Волонтерами Победы» партийцы доставляют лекарства одиноким пожилым людям в Таганроге. Волонтерам помогают фракции «Единой России» в гордумах Волгодонска, Новошахтинска и других городов.