Федеральный ситуационный центр ЕР ежедневно принимает десятки тысяч звонков

«Мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Также среди приоритетов «Единой России» защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение», – подчеркнул Медведев.