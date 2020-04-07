Как ростовчанам влезть в любимые джинсы после самоизоляции

Спорт. Двигательная активность сильно уменьшилась, и нужно любыми способами попытаться ее поднять. Как я понимаю, подавляющие большинство людей сидит в не очень больших квартирах, практически не передвигается. Отсутствие движения снижает базовую потребность в калориях. Чтобы расход калорий был больше, нужно двигаться любыми доступными способами: тренировки со своим телом, с минимальным количеством оборудования. Сейчас есть масса контента по теме домашних тренировок. Но как мне кажется, если у вас есть партнер или дети, то стоит провести тренировку вместе. С детьми — в игровой форме, тогда это бы стало развлечением, а не просто тренировкой. Еще я бы рекомендовала делать тренировки, направленные на все тело, чтобы расходовать больше калорий.