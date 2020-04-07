На внеочередном заседании Заксобрания Ростовской области обсудят меры соцподдержки

Начисление выплат будет производиться за период с 1 января 2020 года в сумме 5 549,5 рубля в месяц. Право на выплату получат малоимущие семьи по достижению ребенком трех лет, пособие будут назначать сроком на год с последующим переоформлением. Если ребенку исполнилось три года до 1 января 2020 года, то получать выплаты они начнут с июня текущего года с доплатой с января.