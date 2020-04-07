На внеочередном заседании Заксобрания Ростовской области обсудят меры соцподдержки

Предлагается ряд мер социального характера, которые поддержат наиболее уязвимые слои населения.
В частности, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, и региональная фракция партии поддерживает эту инициативу. Соответствующий законопроект предлагается рассмотреть на внеочередном заседании донского парламента 9 апреля.
Начисление выплат будет производиться за период с 1 января 2020 года в сумме 5 549,5 рубля в месяц. Право на выплату получат малоимущие семьи по достижению ребенком трех лет, пособие будут назначать сроком на год с последующим переоформлением. Если ребенку исполнилось три года до 1 января 2020 года, то получать выплаты они начнут с июня текущего года с доплатой с января.
Положения прописаны в проекте областного закона «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», который подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который и рассмотрят на внеочередном заседании Парламента.
Кроме того, предлагается рассмотреть проект областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». Проект предусматривает увеличение в 1,5 раза размера прожиточного минимума при расчете среднедушевого дохода семьям, претендующим на получение пособия. При расчете размера адресной социальной помощи предлагается использовать дифференцированный подход, а сам размер выплаты установить в сумме не менее 10% от прожиточного минимума на момент обращения.
Кроме того, предлагается увеличить пособие для приемных семей для инвалидов и людей преклонного возраста с 1,1 тысячи до пяти тысяч рублей. Указанная сумма сопоставима сумме затрат при обслуживании одного человека на дому сотрудниками соцзащиты.
Доплаты планируют и для приемных семей в сельской местности в размере 500 рублей на первого принятого человека и тысячи рублей для второго и последующих. Изменения прописаны в проекте областного закона «О внесении изменений в статью 7 Областного закона от 19.11.2009 № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области».
«На Собрании мы обсудили поддержку четырех областных законов, которые, уверен, будут приняты на заседании Законодательного Собрания 9 апреля. — Эти законы направлены на то, чтобы поддержать одиноко проживающих людей, семьи с детьми, а также тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы принимаем такие решения, которые позволят помочь сотням тысяч жителей Ростовской области. Сегодня единороссы поддержали блок законодательных решений, которые существенно помогут тем жителям Ростовской области, которые пострадали в этой сложной экономической ситуации», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.