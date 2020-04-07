Находящиеся в режиме самоизоляции ростовчане стали чаще выходить на улицу

В Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. При создания индекса учитывается уровень городской активности сейчас и в обычные дни до эпидемии.
При показателе до 2,4 балла считается, что на улице много людей. Если город набирает показатель в пределах до 3,9 балла, то это говорит о том, что большинство людей сидят дома. При показателе от 4 до 5 баллов можно читать, что улицы практически пусты.
В конце марта индекс самоизоляции в Ростове достигал 3,7 балла. 6 апреля индекс самоизоляции в Ростове составил 3,8 — «большинство людей дома». Это на 1,1 балла больше, чем утром в любой будний день до коронавируса.
Сейчас он составляет 3,2 балла.
В данный момент в регионе зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях.