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Находящиеся в режиме самоизоляции ростовчане стали чаще выходить на улицу

7 апреля 2020, 12:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону упал уровень самоизоляции и составил ко вторнику 3,2 балла, сообщает «Яндекс».

В Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. При создания индекса учитывается уровень городской активности сейчас и в обычные дни до эпидемии.

При показателе до 2,4 балла считается, что на улице много людей. Если город набирает показатель в пределах до 3,9 балла, то это говорит о том, что большинство людей сидят дома. При показателе от 4 до 5 баллов можно читать, что улицы практически пусты.

В конце марта индекс самоизоляции в Ростове достигал 3,7 балла. 6 апреля индекс самоизоляции в Ростове составил 3,8 — «большинство людей дома». Это на 1,1 балла больше, чем утром в любой будний день до коронавируса.

Сейчас он составляет 3,2 балла.

В данный момент в регионе зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях.

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