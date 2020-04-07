Поклонников Карпина умилило видео общения тренера с дочками

Подписчиков умилило это видео. «Эмоции зашкаливают! Счастья вам всем! Это так трогательно! Дашуля вступила в клуб старших сестер!» — написала одна из подписчиц супруги тренера. «Какая милота! И в конце к папке на ручки, уже ревнует», — оставила комментарий еще одна подписчица. «Очень мило, а вот как дальше мелкая будет делить папу с сестрой? Разборки будут нехилые, я так думаю. Хотя, все зависит от многих факторов. Например, как родители будут время грамотно распределять между дочками, характер девочек и еще много всего», — предположил еще один фолловер.