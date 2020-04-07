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Поклонников Карпина умилило видео общения тренера с дочками

7 апреля 2020, 13:21
Фото: instagram.com/dasha.karpina
Жена главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина Дарья Гордеева познакомила маленькую дочь Дарью с ее новорожденной сестрой, видео она опубликовала в своем Instagram.

В ролике полуторагодовалая Даша впервые увидела свою маленькую сестренку. Девочка с любопытством разглядывает младенца. Отец семейства при этом сидит рядом и наблюдает за общением дочерей.

Подписчиков умилило это видео. «Эмоции зашкаливают! Счастья вам всем! Это так трогательно! Дашуля вступила в клуб старших сестер!» — написала одна из подписчиц супруги тренера. «Какая милота! И в конце к папке на ручки, уже ревнует», — оставила комментарий еще одна подписчица. «Очень мило, а вот как дальше мелкая будет делить папу с сестрой? Разборки будут нехилые, я так думаю. Хотя, все зависит от многих факторов. Например, как родители будут время грамотно распределять между дочками, характер девочек и еще много всего», — предположил еще один фолловер.

Напомним, что главный тренер «Ростова» стал отцом в пятый раз. Сейчас у Валерия Карпина и его нынешней супруги Дарьи двое детей. В 2018 году у них родилась дочь Даша. У Карпина также есть две дочери от первого брака — Мария и Валерия и рожденная вне брака дочь Вероника.

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