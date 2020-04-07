«Россети» обеспечат энергией 16 госпиталей Минобороны

«Новые известия» пишут, что с десятого по пятнадцатое апреля этого года в первые восемь центров будут доставлены оборудование и медтехника.
В настоящее время работники энергохолдинга подключили уже шесть платформ в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В скором времени специалисты завершат работу в Московской области и Санкт-Петербурге.
Гендиректор ГК «Россети» Павел Ливинский отметил, что компания оперативно выполняет весь необходимый объем работ для подачи электроэнергии во все медучреждения. С его слов, электроснабжение ключевых российских объектов находится на особом контроле.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов выразил благодарность специалистам «Россетей» и гендиректору компании Павлу Ливинскому за их оперативную и качественную деятельность. С его слов, после обращения ведомства энергетики компании прибыли в кратчайшие сроки, сразу приступив к подключениям.
В Минобороны указали на то, что общая площадь строящихся зданий составляет примерно сто пятнадцать тысяч квадратных метров. По мере того как будет улучшаться положение, связанное с пандемией коронавируса, новые медцентры будут предоставлять услуги военнослужащим и гражданскому населению. В центрах будут действовать кабинеты УЗИ и рентгена, компьютерной томографии и другие.
Отмечается, что с двадцать третьего марта «Россети» акцентируют внимание на бесперебойности поставки электроэнергии в ключевые объекты социальной инфраструктуры. В частности, это медучреждения, центры приема обращений граждан, а также объекты, сопровождающие доступ к интернету. Ливинский попросил работников холдинга внимательно отслеживать транспортно-логистические центры, а также организации, предоставляющие жителям России дистанционные услуги.