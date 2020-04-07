«Россети» обеспечат энергией 16 госпиталей Минобороны

В Минобороны указали на то, что общая площадь строящихся зданий составляет примерно сто пятнадцать тысяч квадратных метров. По мере того как будет улучшаться положение, связанное с пандемией коронавируса, новые медцентры будут предоставлять услуги военнослужащим и гражданскому населению. В центрах будут действовать кабинеты УЗИ и рентгена, компьютерной томографии и другие.