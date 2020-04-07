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Posted 7 апреля 2020, 16:40

Published 7 апреля 2020, 16:40

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Спасатели провели дезинфекцию в 19 муниципалитетах Ростовской области

7 апреля 2020, 16:40
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области по поручению главы региона Василия Голубева проводят работы по дезинфекции территорий, сообщили в правительстве региона.

Работы прошли уже в 19 муниципалитетах, в том числе в Шахтах. Здесь задействовали более 20 специалистов, семь лесопатрульных комплексов и три автоцистерны.

«Обработки парков, спортплощадок, остановок, входов в здания проводились аэрозольным методом. Удалось обработать семь районов города», — сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь обработанных поверхностей превысила 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, при помощи громкоговорителей людей просят оставаться дома.

Сейчас в регионе зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом.

#Общество#Коронавирус#Новости
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