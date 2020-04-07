Спасатели провели дезинфекцию в 19 муниципалитетах Ростовской области

Posted 7 апреля 2020, 16:40
Published 7 апреля 2020, 16:40
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Работы прошли уже в 19 муниципалитетах, в том числе в Шахтах. Здесь задействовали более 20 специалистов, семь лесопатрульных комплексов и три автоцистерны.
«Обработки парков, спортплощадок, остановок, входов в здания проводились аэрозольным методом. Удалось обработать семь районов города», — сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь обработанных поверхностей превысила 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, при помощи громкоговорителей людей просят оставаться дома.