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За два месяца в Ростовской области умерли 76 фронтовиков Великой Отечественной войны

7 апреля 2020, 07:54
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области за два месяца умерли 76 фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщила региональный министр труда и социального развития Елена Елисеева.

Губернатор области Василий Голубев 6 апреля в режиме онлайн провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы. По отчету Елисеевой, в области осталось 1225 фронтовиков ВОВ, всего в регионе около 5,9 тысячи ветеранов, из которых 531 человек принимал участие в боевых действиях.

До конца апреля все ветераны, инвалиды ВОВ, а также вдовы и вдовцы погибших в ВОВ и участников Великой Отечественной войны Ростовской области получат по 75 тысяч рублей. Такую же сумму перечислят и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, выплаты произведет Пенсионный фонд.

Для получения выплат собирать какие-либо документы не потребуется, все начисления проведут автоматически.

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