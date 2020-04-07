За два месяца в Ростовской области умерли 76 фронтовиков Великой Отечественной войны

Губернатор области Василий Голубев 6 апреля в режиме онлайн провел заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы. По отчету Елисеевой, в области осталось 1225 фронтовиков ВОВ, всего в регионе около 5,9 тысячи ветеранов, из которых 531 человек принимал участие в боевых действиях.
До конца апреля все ветераны, инвалиды ВОВ, а также вдовы и вдовцы погибших в ВОВ и участников Великой Отечественной войны Ростовской области получат по 75 тысяч рублей. Такую же сумму перечислят и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, выплаты произведет Пенсионный фонд.
Для получения выплат собирать какие-либо документы не потребуется, все начисления проведут автоматически.