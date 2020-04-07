Заболевшие коронавирусом жители Ростовской области контактировали с 1,5 тыс человек

В данный момент в регионе зарегистрированы 17 случаев заболевания, в том числе о восьми заражениях стало известно во вторник. Все пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях. «Удалось установить людей, с которыми контактировали пациенты. Их оказалось почти 1,5 тысячи человек, продолжается работа по их обследованию», — уточнил Ковалев.