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Заболевшие коронавирусом жители Ростовской области контактировали с 1,5 тыс человек

7 апреля 2020, 15:18
Фото: pixabay.com
В Ростовской области удалось установить круг общения 17 местных жителей, которые заболели коронавирусом, заявил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В данный момент в регионе зарегистрированы 17 случаев заболевания, в том числе о восьми заражениях стало известно во вторник. Все пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях. «Удалось установить людей, с которыми контактировали пациенты. Их оказалось почти 1,5 тысячи человек, продолжается работа по их обследованию», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что этих людей поместят под медицинское наблюдение.

Стало также известно, что в регионе не будут отменять парад Победы и шествие «Бессмертного полка». В данный момент в регионе действует режим обязательной самоизоляции.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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