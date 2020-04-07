Жители Ростовской области не смогут ездить на дачи во время карантина

Posted 7 апреля 2020, 16:51
Published 7 апреля 2020, 16:51
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Он рассказал, что в период действия режима обязательной самоизоляции выезжать на дачу нельзя. Это не будет считаться уважительной причиной.
«Запрещено выезжать за город или на дачу, если это не является острой необходимостью», — подчеркнул Сергей Тюрин.
Также сейчас запрещено ходить друг к другу в гости. По информации начальника управления, один человек может заразить троих за сутки.
Штраф за нарушение может достигать 40 тысяч рублей.
В данный момент в области зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в больницах.