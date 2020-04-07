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Posted 7 апреля 2020, 16:51

Published 7 апреля 2020, 16:51

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Жители Ростовской области не смогут ездить на дачи во время карантина

7 апреля 2020, 16:51
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области местным жителям не разрешили начать дачный сезон из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

Он рассказал, что в период действия режима обязательной самоизоляции выезжать на дачу нельзя. Это не будет считаться уважительной причиной.

«Запрещено выезжать за город или на дачу, если это не является острой необходимостью», — подчеркнул Сергей Тюрин.

Также сейчас запрещено ходить друг к другу в гости. По информации начальника управления, один человек может заразить троих за сутки.

Штраф за нарушение может достигать 40 тысяч рублей.

В данный момент в области зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в больницах.

#Общество#Коронавирус#Новости
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