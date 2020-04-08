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Posted 8 апреля 2020, 07:58

Published 8 апреля 2020, 07:58

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Еще четверо заболели коронавирусом в Ростовской области

8 апреля 2020, 07:58
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 8 апреля в Ростовской области зарегистрирован 21 случай заболевания, за сутки COVID-19 заразились четыре человека, говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки в России число пациентов выросло на 1175 человек в 56 регионах страны. При этом удалось вылечить 580 человек, за сутки умерли пять пациентов.

В Ростовской области зарегистрировали четыре новых случая, за все время заболел 21 человек. Губернатор региона Василий Голубев ранее рассказал, что в регионе вылечили девушку, которая заболела COVID-19 первой. Ее должны выписать из больницы в среду.

Подробностей о новых заболевших на данный момент нет.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом могут ужесточить санитарный контроль на границах с другими регионами.

#Общество#Коронавирус#Новости
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