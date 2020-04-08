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Posted 8 апреля 2020, 08:04

Published 8 апреля 2020, 08:04

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Мошенники начали продавать спецпропуска в Ростове

8 апреля 2020, 08:04
В Ростове-на-Дону неизвестные начали продавать местным жителям спецпропуска, чтобы они могли выходить из дома, объявления появились в соцсетях.

Напомним, в области действует режим обязательной самоизоляции, при котором выходить на улицу можно только при определенных условиях. Так, разрешается ходить на работу, но для этого нужен спецпропуск, выдаваемый работодателем.

В Интернете активизировались люди, предлагающие за деньги приобрести такие справки. По данным издания «Аргументы и факты», стоимость услуги составляет три тысячи рублей.

По данным СМИ, обратившегося за услугой предлагают оформить по временному трудовому договору в сервисный центр. Мошенники обещают доставку спецпропуска после оплаты через Интернет.

Добавим, что сейчас в регионе зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом.

#Общество#Новости
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