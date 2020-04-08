Никому из заболевших коронавирусом в Ростовской области аппарат ИВЛ не понадобился

Никому из пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.
Напомним, что, по данным на 8 апреля, в Ростовской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 21 человека. При этом одна пациентка с коронавирусом уже готовится к выписке.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время для больниц Ростовской области по распоряжению губернатора Василия Голубева закупят 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, регион подал заявку в Минздрав РФ на централизованную поставку еще 162 аппаратов ИВЛ. Сейчас, по данным региональных властей, в лечебных учреждениях области имеется 653 аппарата ИВЛ.