Никому из заболевших коронавирусом в Ростовской области аппарат ИВЛ не понадобился

Ранее сообщалось, что в ближайшее время для больниц Ростовской области по распоряжению губернатора Василия Голубева закупят 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, регион подал заявку в Минздрав РФ на централизованную поставку еще 162 аппаратов ИВЛ. Сейчас, по данным региональных властей, в лечебных учреждениях области имеется 653 аппарата ИВЛ.