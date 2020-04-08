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Никому из заболевших коронавирусом в Ростовской области аппарат ИВЛ не понадобился

8 апреля 2020, 08:13
Фото: donland.ru
Состояние всех заразившихся коронавирусной инфекцией в Ростовской области оценивается как удовлетворительное, сообщили в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Никому из пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.

Напомним, что, по данным на 8 апреля, в Ростовской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 21 человека. При этом одна пациентка с коронавирусом уже готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время для больниц Ростовской области по распоряжению губернатора Василия Голубева закупят 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, регион подал заявку в Минздрав РФ на централизованную поставку еще 162 аппаратов ИВЛ. Сейчас, по данным региональных властей, в лечебных учреждениях области имеется 653 аппарата ИВЛ.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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