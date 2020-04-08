Первую заболевшую в Ростовской области коронавирусом выпишут в среду

Напомним, ростовчанка прилетела из Таиланда и почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу, а тесты подтвердили наличие коронавируса.
Глава региона рассказал, что девушке оказали всю необходимую помощь и она прошла курс лечения. Ее снова проверили на коронавирус и результат оказался отрицательным.
«Ожидается, что в среду ростовчанка будет выписана. Всего в области зарегистрировано 17 случаев заражения», — сообщил Василий Голубев.
Он добавил, что результатов повторного анализа ждут еще пять граждан. Ранее в Ростове оштрафовали троих человек за нарушение режима самоизоляции, им придется выплатить по 15 тысяч рублей.