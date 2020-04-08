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Первую заболевшую в Ростовской области коронавирусом выпишут в среду

8 апреля 2020, 02:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в среду отпустят домой девушку, которая стала первым пациентом с коронавирусом в регионе, заявил губернатор Василий Голубев.

Напомним, ростовчанка прилетела из Таиланда и почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу, а тесты подтвердили наличие коронавируса.

Глава региона рассказал, что девушке оказали всю необходимую помощь и она прошла курс лечения. Ее снова проверили на коронавирус и результат оказался отрицательным.

«Ожидается, что в среду ростовчанка будет выписана. Всего в области зарегистрировано 17 случаев заражения», — сообщил Василий Голубев.

Он добавил, что результатов повторного анализа ждут еще пять граждан. Ранее в Ростове оштрафовали троих человек за нарушение режима самоизоляции, им придется выплатить по 15 тысяч рублей.

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