Почти 6 млн рублей потратят на ремонт Медного переулка в Ростове

Кроме того, в Ростове к середине лета отремонтируют еще ряд дорог. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе проведут реконструкцию Зрелищную, Батуринскую, Комсомольскую и 12-го Февраля. На некоторых объектах уже выполнили часть работ.