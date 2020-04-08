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Почти 6 млн рублей потратят на ремонт Медного переулка в Ростове

8 апреля 2020, 17:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону выделили 5,9 миллиона рублей на ремонт переулка Медный, следует из документов на сайте госзакупок.

Подрядчику будет необходимо снять старое асфальтовое покрытие и постелить новое на участке переулка от улицы Токарной до улицы Русской, заменить бордюрные камни и канализационные люки.

Все работы необходимо завершить до 1 июля текущего года.

Кроме того, в Ростове к середине лета отремонтируют еще ряд дорог. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе проведут реконструкцию Зрелищную, Батуринскую, Комсомольскую и 12-го Февраля. На некоторых объектах уже выполнили часть работ.

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