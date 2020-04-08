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Полиция проверяет факт продажи спецпропусков в Ростове

8 апреля 2020, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку по факту возможной продажи в социальных сетях справок-пропусков, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

«ВКонтакте» неизвестные предлагают жителям Ростова-на-Дону приобрести спецпропуска, которые выдают работодатели в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Сколько стоит такой пропуск, и насколько он «легален» — продавец не сообщает. Позвонить тем, кто предлагает приобрести справку, невозможно, так как пользователь ограничил круг лиц, которые могут с ним связаться.

«По факту размещенной информации о возможно неправомерных действиях, связанных с продажей справок-пропусков на разрешение передвижения в условиях самоизоляции, сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Сейчас в Ростовской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом.

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