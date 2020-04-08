Полиция проверяет факт продажи спецпропусков в Ростове

«ВКонтакте» неизвестные предлагают жителям Ростова-на-Дону приобрести спецпропуска, которые выдают работодатели в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Сколько стоит такой пропуск, и насколько он «легален» — продавец не сообщает. Позвонить тем, кто предлагает приобрести справку, невозможно, так как пользователь ограничил круг лиц, которые могут с ним связаться.