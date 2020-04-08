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Пропавшего школьника три дня не могут разыскать в Ростовской области

8 апреля 2020, 10:03
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области разыскивают 14-летнего Андрея Яковенко, который не вернулся домой, сообщили в региональном УМВД.

Яковенко проживает в Зверево и пропал 5 апреля. Сейчас о его местонахождении информации нет. «Пропавший худощавого телосложения, его рост составляет 1,6 метра. У него короткие темно-русые волосы», — сказано в сообщении. Отмечается, что на подростке были надеты кофта, джинсы и кроссовки. Всех, у кого есть информация о несовершеннолетнем, попросили звонить по телефону 02.

Ранее в Ростовской области сотрудники правоохранительных органов вернули домой двух пропавших школьниц. Их жизни ничего не угрожает.

До этого в Ростове разыскали пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи.

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