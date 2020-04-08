Пропавшего школьника три дня не могут разыскать в Ростовской области

Яковенко проживает в Зверево и пропал 5 апреля. Сейчас о его местонахождении информации нет. «Пропавший худощавого телосложения, его рост составляет 1,6 метра. У него короткие темно-русые волосы», — сказано в сообщении. Отмечается, что на подростке были надеты кофта, джинсы и кроссовки. Всех, у кого есть информация о несовершеннолетнем, попросили звонить по телефону 02.