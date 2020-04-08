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Ростовская область выделит 34 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов

8 апреля 2020, 12:01
Фото: pxhere.com
Власти Ростовской области в текущем году направят 34,6 миллиона рублей на улучшение жилищных условий ветеранов и лиц к ним приравненных.

Таким образом получится предоставить жилье 20 ветеранам, которые состоят на квартирном учете.

Деньги из бюджета в сумме до 352,4 миллиона рублей на предоставление субвенций бюджетам регионов Министерство строительства Российской Федерации получило из резервного фонда в рамках распоряжения Кабинета министров России от 03.04.2020 № 878-р.

По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца, в регионе с 2015 по 2019 годы были улучшены жилищные условия 1 194 ветеранов и лиц к ним приравненных. В эту категорию вошли, в том числе 352 инвалида и участника Второй мировой войны, информирует Donland.ru.

В 2020 году в Ростовской области ветераны получат помощь в оформлении нужных бумаг и подборе жилых помещений для приобретения в собственность, подчеркнул Сергей Куц.

Отметим, что власти обеспечивают жильем ветеранов исполняя распоряжение президент РФ от седьмого мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 годов», а также на основании федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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