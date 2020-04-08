Ростовская область выделит 34 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов

По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца, в регионе с 2015 по 2019 годы были улучшены жилищные условия 1 194 ветеранов и лиц к ним приравненных. В эту категорию вошли, в том числе 352 инвалида и участника Второй мировой войны, информирует Donland.ru.